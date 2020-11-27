Дава признался в желании иметь детей от Бузовой

Москва, 28 ноября. Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, мечтает о пополнении в их семье с Ольгой Бузовой.

Дава стал героем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В ходе эфире он рассказал о своих главных мечтах и успехах, достигнутых за последний год.

Блогер признался, что очень любит свою избранницу Ольгу Бузову, и с каждым днем эти чувства становятся сильнее. Иногда его пугает, что он полностью зависит от певицы.

«Люблю ее с каждым днем все больше. От этого становится все страшнее. Она неотъемлемая часть моей жизни. Без нее никак», — отметил он.

Дава надеется, что в будущем Бузова родит для него детей. Певица разделяет желания возлюбленного, однако пока не готова становиться мамой. Блогер развеял слухи о том, что Бузова не может беременеть по условиям контракта.

«У нее нет контракта, что ей нельзя рожать. Это я знаю точно», — пояснил он.

Самым незабываемым событием уходящего года для блогера стала покупка автомобиля. Он давно мечтал о мощной машине и купил «бумер» на 600 лошадиных сил. Еще одним ярким моментом стало сотрудничество с Филиппом Киркоровым. Дава признался, что еще несколько лет он даже не думал об этом.

«Моя мама и бабушка мной явно гордятся. Выступить с Филиппом — очень круто», — заключил блогер.

Отношения Ольги Бузовой и Давы длятся уже больше года. Мать певицы Ирина Бузова ранее намекнула на возможную свадьбу ее дочери. Недавно артистка познакомила блогера со своими родителями. Дава произвел хорошее впечатление на родственников Бузовой.