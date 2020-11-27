Меры по борьбе с коронавирусом в школах РФ могут продлить до 2022 года

Москва, 27 ноября. Роспотребнадзор считает необходимым продлить меры по борьбе с коронавирусом в школах и детских организациях еще на один год.

Действующие сейчас меры профилактики запрещают устраивать массовые мероприятия в учебных заведениях. В детских оздоровительных лагерях такие мероприятия разрешены только при участии одного отряда и на свежем воздухе. На каждый класс в школах выделен один кабинет, в котором проходят все уроки. На входе ученикам проверяют температуру тела. Соответствующие правила действуют с конца июня.

Если предложение Роспотребнадзора одобрят, то ограничительные меры будут действовать до января 2022 года. Решение о переводе учеников на удаленный режим обучения останется за региональными властями.

Власти Петербурга в начале ноября приняли новые ограничительные меры, которые будут действовать до конца года. Под запрет попали массовые мероприятия и работа развлекательных заведений. Кроме того, ограничения продолжают действовать до 15 января следующего года и в российской столице, передает «Царьград».