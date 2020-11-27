Новые правила сдачи на водительские права примут в начале 2021 года

Москва, 27 ноября. Новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права могут утвердить в начале следующего года. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас проект документа находится на стадии обсуждения. Не исключено, что до момента подписания в него будут внесены новые изменения, добавил источник.

Начальник ГИБДД Михаил Черников ранее отметил, что теперь инспекторы будут уделять больше внимания навыкам вождения в реальной обстановке. Это позволит избежать в дальнейшем роста числа ДТП с участием неопытных водителей.

Изначально изменения должны были вступить в силу в октябре этого года. Но из-за пандемии коронавируса это решение перенесли на апрель следующего года, пишет RT.