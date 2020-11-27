Чиновницу отстранили за отказ помогать согражданам после циклона в Приморье

Владивосток, 27 ноября. Главу административно-территориального управления острова Русский освободили от должности за отсутствие помощи пострадавшим из-за циклона согражданам.

Начиная с вечера 18 ноября на острове во многих домах нет электричества. Свет и тепло изредка появляются в некоторых домах и всего на считанные часы. Также администрация Русского рассказали жителям, что неизвестные незаконно присвоили себе 3,5 км медного провода. Новостью об этом власти решили оправдать задержку процесса восстановления энергообеспечения. Отстраненная чиновница будет привлечена к ответственности за бездействие.

«За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский», — сказано в сообщении.

Временно контролировать деятельность муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока. Соответствующее решение принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Радикальные изменения в погоде также ожидают москвичей. Причиной тому стало приближение циклона «Таня».