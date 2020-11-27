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Актер Энтони Хопкинс продемонстрировал на себе «побочные эффекты карантина»

Актер Энтони Хопкинс продемонстрировал на себе «побочные эффекты карантина»

Москва, 27 ноября. Известный голливудский актер Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети злобными гримасами и страшными звуками.

Исполнитель роли Ганнибала Лектера в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон» опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик, напугавший поклонников. Он пошутил, что начинает ощущать на себе последствия 253-дневного карантина и изобразил зловещую гримасу. Подписчики признались, что актер их сильно напугал.

Актер Энтони Хопкинс продемонстрировал на себе «побочные эффекты карантина»

Хопкинс не в первый раз удивляет пользователей креативными видеозаписями. Весной 82-летний актер зарегистрировался в TikTok и станцевал под песню рэп-исполнителя Дрейка.

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