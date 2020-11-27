Актер Энтони Хопкинс продемонстрировал на себе «побочные эффекты карантина»

Москва, 27 ноября. Известный голливудский актер Энтони Хопкинс напугал пользователей Сети злобными гримасами и страшными звуками.

Исполнитель роли Ганнибала Лектера в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон» опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик, напугавший поклонников. Он пошутил, что начинает ощущать на себе последствия 253-дневного карантина и изобразил зловещую гримасу. Подписчики признались, что актер их сильно напугал.

Хопкинс не в первый раз удивляет пользователей креативными видеозаписями. Весной 82-летний актер зарегистрировался в TikTok и станцевал под песню рэп-исполнителя Дрейка.