Синоптики фиксируют погодные аномалии в ряде регионов России

Москва, 27 ноября. Несмотря на затяжную осень, зима в Москве будет не самой теплой. А ряд российских регионов отметятся погодными аномалиями, сообщил Роман Вильфанд.

За отсутствие снега в Москве в конце осени, по словам научного руководителя Гидрометцентра Вильфанда, ответственна не столько теплая погода, сколько дожди. В начале декабря синоптики ожидают повышение давления и отсутствие осадков. Температура воздуха установится на отрицательных значениях: ночью до минус пяти градусов, днем до минус двух.

«Не приходится рассчитывать на то, что циклоны будут насыщены снегом. В целом зима будет не супертеплая, температура будет около или ниже нормы», — сообщил специалист.

К Москве приближается циклон, которому присвоили имя «Таня». Вильфанд предупредил, что если циклону дали имя, это не значит, что он будет разрушительным.

В некоторых регионах синоптики зафиксировали погодные аномалии. Так, по словам Вильфанда, температура выше нормы на 25 градусов фиксируется на северо-востоке Красноярского края. Обратная ситуация складывается на юго-западе Сибири, в Томской и Кемеровской областях, где будет отрицательная аномалия — на четыре-шесть градусов ниже нормы. Уже сейчас в этих регионах столбики термометров показывают минус 20-25 градусов.

В отличие от Москвы, Приморскому краю обещают суровую зиму. Как передает Deita.ru, осадков в Приморье за декабрь выпадет больше, чем обычно бывает в этом месяце. На всей территории края снега прогнозируют больше среднего многолетнего количества. Грядущий декабрь будет немного холоднее среднестатистического.