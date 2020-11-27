Названо слабое место всех вакцин против COVID-19

Москва, 27 ноября. Главным недостатком вакцин от COVID-19 является необходимость двойного введения препарата — пациенты могут пропустить второй этап.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова обратила внимание на тот факт, что все вакцины от коронавируса, находящиеся сейчас на стадии клинических испытаний, подразумевают два этапа введения препарата. То есть человек должен прийти на укол дважды.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — посетовала Баранова в беседе с РИА Новости.

В таком случае эффективность кампании по массовой вакцинации сводится на нет.

Первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19 стала российская разработка «Вектор V», подготовленная НИЦЭМ имени Гамалеи. 13 октября была зарегистрирована вторая российская вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». Позднее стало известно, что в научном центре «Вектор» помимо уже зарегистрированной вакцины начали разрабатывать еще три, передает Deita.ru.

В минувший четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России будет поэтапной и стартует до Нового года. При организации вакцинации специалисты будут учитывать «географию страны и особенности хранения различных субстанций».