Трамп объявил сроки поставки вакцины от коронавируса в США

Москва, 27 ноября. Первые поставки вакцины от COVID-19 в США начнутся уже на следующей неделе, заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

Вакцинация американских граждан начнется сразу же после получения результатов полной проверки лекарства. Произойдет это на следующей неделе, заявил Трамп в ходе обращения по видеосвязи к американским военным, проходящим службу за рубежом. Выступление лидера приурочено ко Дню благодарения.

Глава Белого дома отметил, что первыми вакцину получат борцы с распространением болезни — медицинские работники и волонтеры, а также люди преклонного возраста и инвалиды.

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать экспериментальную вакцину, которой лечился сам Трамп. Американский лидер заразился коронавирусом в начале октября.