Жителей новостроек могут освободить от платы за капремонт

Москва, 27 ноября. В Госдуму планируют внести законопроект, который отменяет плату за капремонт в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.

Как сообщают «Известия», депутаты от ЛДПР планируют внести соответствующий документ в Госдуму на следующей неделе. На данный момент во всех российских регионах действуют разные правила начисления взносов на капремонт. Жильцы новостроек могут не платить от года до пяти лет после постройки дома.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал инициативу, подчеркнув, что ответственность за устранение погрешностей в новостройках все равно должен нести застройщик.

Недавно во втором чтении был принят федеральный бюджет на 2021-2023 годы. Так, более 17 миллиардов рублей было направлено на капитальный ремонт медучреждений инфекционного профиля.