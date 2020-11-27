Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Ученые назвали главную опасность для здоровья при удаленной работе

Ученые назвали главную опасность для здоровья при удаленной работе

Москва, 27 ноября. Боль в горле может возникнуть у тех сотрудников, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции работают на дому.

К такому выводу пришли ученые из Тринити колледжа в Дублине. Специалисты узнали, что работникам на удаленке приходится часто повышать голос, чтобы их услышали во время проведения онлайн-конференций в Zoom. Из-за этого у них возникает боль в горле.

Среди 1575 участников исследования 516 человек пожаловались на проблемы с горлом. При этом почти 90% из них отметили, что не наблюдали подобных проблем до того момента, когда были введены ограничительные меры.

Ведущие медики Санкт-Петербурга и Москвы дали практические советы родителям учащихся на дистанционном режиме. Они предупредили, что школьнику при работе не следует использовать мелкий компьютерный шрифт, так как это вызывает дополнительное напряжение при чтении.

Новости партнеров