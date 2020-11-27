Ученые назвали главную опасность для здоровья при удаленной работе

Москва, 27 ноября. Боль в горле может возникнуть у тех сотрудников, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции работают на дому.

К такому выводу пришли ученые из Тринити колледжа в Дублине. Специалисты узнали, что работникам на удаленке приходится часто повышать голос, чтобы их услышали во время проведения онлайн-конференций в Zoom. Из-за этого у них возникает боль в горле.

Среди 1575 участников исследования 516 человек пожаловались на проблемы с горлом. При этом почти 90% из них отметили, что не наблюдали подобных проблем до того момента, когда были введены ограничительные меры.

Ведущие медики Санкт-Петербурга и Москвы дали практические советы родителям учащихся на дистанционном режиме. Они предупредили, что школьнику при работе не следует использовать мелкий компьютерный шрифт, так как это вызывает дополнительное напряжение при чтении.