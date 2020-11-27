Создателя порночата с несовершеннолетними приговорили к 40 годам тюрьмы

Сеул, 26 ноября. Организатор крупнейшего закрытого порночата с несовершеннолетними в Южной Корее Чо Чжу Бин проведет в тюрьме 40 лет.

Суд Сеула приговорил к сорока годам тюремного заключения 25-летнего Чо Чжу Бина, организатора одной из крупнейших площадок по созданию и распространению порнографии, так называемой «комнаты».

За участие в порночатах пользователи платили до 1200 долларов. За эти деньги извращенцы могли наблюдать за женщинами или даже издеваться над ними. За дополнительную плату «зрители» могли заставить девушек порезать себя, поджечь или вырезать гениталии. Ранее в СМИ появился скриншот переписки в подобной «комнате»: зрители приказывали жертве засунуть в себя ножницы или червяка. Среди предложений — вырезать слово «рабыня» на коже.

Наиболее популярными были «комнаты» с несовершеннолетними. Чаще всего здесь издевались над девочками младше 12 лет. Вход в такие чаты стоил дороже, чем в «обычные».

Как правило, женщин заставляли работать в таких «комнатах» обманом. Фактически они становились рабынями членов ОПГ, вроде Чо Чжу Бина. Организаторы угрожали членам их семей, запугивали девушек убийством или шантажировали после получения интимных фото. Некоторых нанимали за деньги — «работниц» искали среди необеспеченных слоев населения.

Всего преступная группировка Чо Чжу Бина склонила к съемкам в порнографии 74 женщины и 16 несовершеннолетних. Самого Чо признали виновным в нарушении 14 статей уголовного кодекса, среди которых шантаж, организация преступной группировки и изготовление порнографии, в том числе детской. Тюремные сроки от семи до 15 лет также получили пятеро сообщников Чо. Более 100 участников чатов также были арестованы.

Подписчиками порночатов с извращениями были как минимум 10 тыс. человек. По другим данным, в 56 чатах группировки состояли до 260 тыс. пользователей. После задержания Чо в марте 2020 года жители Южной Кореи требовали от властей остановить порочную практику и наказать виновных. Самого лидера ОПГ они называли дьяволом.