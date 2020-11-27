Украинский инфекционист призвала к долгосрочному локдауну в стране

Киев, 27 ноября. Эпидемиологическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться и требует радикальных мер. В стране необходимо ввести полный долгосрочный локдаун.

Внимание на это обратила врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она в рамках четвертого Украинского женского конгресса поддержала идею главы МИД государства Арсена Авакова о тотальной изоляции населения. Специалист признала безрезультатность принятых властями антикоронавирусных полумер.

«Максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку», — отметила медик.

Распространение коронавируса на Украине сейчас находится в наиболее активной фазе. Пик заболеваемости в стране ожидается в январе или феврале. За минувшие сутки местные специалисты выявили более 15 тыс. новых случаев инфицирования.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил намерение Киева разработать план полного локдауна. Для жителей пока действует альтернативный вариант — локдаун «выходного дня».