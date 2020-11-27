Россиянам назвали действенный способ реабилитации после COVID-19

Москва, 27 ноября. Помочь легким после инфицирования коронавирусом можно с помощью специальных видов массажа. Об этом сообщил заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин.

Врач рассказал, что лечебный массаж уже давно доказал свою эффективность при обструктивных болезнях легких. Он также обратил внимание на то, что массаж необходимо подбирать индивидуально. Кроме того, его нельзя делать без назначения доктора, передает радио Sputnik.

«Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа», — сказал Кабычкин.

Московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил суточную статистику по смертям пациентов, заразившихся коронавирусом. За последний день в столице РФ скончались 77 человек. Из-за напряженной ситуации с заболеваемостью в столице некоторые ограничительные меры будут продлены до января, передает Deita.ru