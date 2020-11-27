Пылесос, вне всяких сомнений, является одним из самых полезных и нужных бытовых приборов.

Появились они в арсенале домохозяек благодаря таланту и смекалке изобретателя из США Дэниэля Хесса, который в 60-е годы XIX века запатентовал инновационный для того времени прибор, который был призван облегчить уборку, вбирая в себя пыль благодаря механическим вращающимся щеткам. Роль фильтра выполнял резервуар с водой, предназначение которого состояло в том, чтобы «осаживать» мелкие частицы, неминуемо поднимающиеся в воздух во время использования агрегата. Последователи Хесса продолжили работу над усовершенствованием устройств для поглощения пыли. Несколько позже появился бензиновый пылесос, а в самом начале XX века — первый электрический, увидевший свет благодаря усилиям Хюбера С. Бута. Первые бытовые модели имели существенный недостаток — внушительные габариты. Хрупким домохозяйкам предлагалось таскать на себе двадцатикилограммового «монстра» со шлангом длиной в три десятка метров!

И все же это изобретение перевернуло представление об уборке. Мастера своего дела не сидели сложа руки, и техника продолжала совершенствоваться. Шли годы, и пылесосы становились все компактнее и удобнее, «обрастая» при этом множеством новых функций и дополнительных насадок.

Современный уютный дом представить без этого помощника просто невозможно. В некоторых семьях предпочитают иметь даже не один, а несколько бытовых пылесосов, каждый из которых призван выполнять свою собственную задачу. Малыш-робот позаботится о чистоте жилища, если вас нет дома или вы есть, но нет времени, моющий избавит от необходимости полоскать тряпку в ведре и сделает полы идеально чистыми без лишних усилий, вертикальный не займет много места и будет всегда под рукой, если нужно быстро собрать крошки после детского обеда, а автомобильный поможет поддерживать чистоту в салоне машины. Сегодня мы хотим поговорить о пылесосах с контейнером для сбора пыли. Наш постоянный эксперт по техническим вопросам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов ответил на вопросы ФАН о плюсах и минусах контейнерных моделей и рассказал, как выбрать лучшую, которая прослужит долгие годы. Ну а «на десерт» для вашего удобства — рейтинг лучших пылесосов для дома с контейнером.

Что такое контейнерный пылесос? В чем его сильные и слабые стороны

В общем и целом, по своему внешнему виду данный тип устройств не сильно отличается от традиционных пылесосов — тот же пластиковый корпус с колесиками, к которому крепится труба и шланг с насадками, предназначенные для ухода за различными поверхностями и труднодоступными участками, до которых тяжело добраться, но которые так «любит» домашняя пыль. При этом «начинка» агрегатов может отличаться. Из-за схожести конструкций многие перед покупкой задаются вопросом какой пылесос лучше выбрать — с мешком или с контейнером. Будем разбираться.

Максим Соколов рассказывает, что контейнерные пылесосы пришли на смену мешковым как более удобная и современная альтернатива. Сейчас их выпускают практически все известные производители бытовой техники, такие как Samsung, Tefal, Bosch, LG.

Принцип функционирования прибора состоит в следующем: засасываемый мусор попадает в специальный отсек и вращается там под действием потоков воздуха наподобие центрифуги, а после выключения остается в пластиковом резервуаре.

Вместо привычного бумажного или тканевого мешка для сбора пыли и сора используется пластиковый контейнер, который крепится на корпус и прост для очистки. В отличие от многоразового мешка за таким резервуаром проще ухаживать. Расходников здесь тоже нет. После приобретения такого пылесоса вы можете забыть о постоянных поисках одноразовых мешков, которые, ко всему прочему, зачастую пропадают из свободной продажи по мере устаревания модели, и приходится покупать сменные аксессуары на заказ или довольствоваться универсальными вариантами, которые не всегда идеально подходят к конкретной модели, не говоря уже о том, что это влечет за собой дополнительные расходы в процессе эксплуатации.

Если возникла необходимость очистить пылесборник, достаточно открепить его от корпуса, скопившийся внутри мусор высыпать в ведро, а сам контейнер протереть тряпкой или ополоснуть водой. При этом пыль не летит во все стороны, как в случае с его тканевым предшественником, который, судя по отзывам, доставлял немало хлопот своим хозяевам.

Опорожнять резервуар рекомендуется по мере его заполнения. Некоторые производители намеренно делают стенки контейнеров прозрачными, чтобы пользователю было удобнее контролировать его заполненность.

Некоторые пользователи опасаются, что уязвимым местом безмешковых пылесосов является именно контейнер: если он повредится, то замену найти не удастся и придется покупать новый пылесос.

Наш эксперт спешит успокоить и развеять сомнения потенциальных покупателей на этот счет:

«Надежные производители используют ударопрочный пластик или металл (в хозяйственных моделях). Поэтому контейнер сложно сломать. Но если все же вы уроните на него что-то тяжелое и образуется трещина, то в большинстве случаев пылесборник можно купить отдельно».

Разновидности и конструктивные особенности пылесосов с контейнером

Контейнерные пылесосы сегодня очень распространены, поэтому их можно встретить в разных категориях уборочной техники. О важных технических особенностях различных моделей расскажет Максим Соколов.

Так называемые напольные модели, у которых контейнер крепится к корпусу с двигателем, удобны для генеральной уборки и перемещаются на колесах. Объем резервуара может составлять 2–3 л у домашних и 10–25 л у строительных моделей. Понятно, что чем объемнее контейнер, тем реже пользователю придется вспоминать о его очистке, если только у вас не возникает желания опустошать резервуар после каждого использования, что делать необязательно. Это никак не скажется на качестве последующей уборки.

У вертикальных пылесосов с контейнером на ручке, емкость для сбора пыли закреплена на штанге. Данные устройства мобильны и используются для быстрой уборки на кухне или в комнате. Еще один плюс — они сравнительно компактны и легко помещаются за дверью или в узком коридоре. Эта конструкция удобна для хранения — можно поставить в углу, как швабру. Но и здесь есть своя ложка дегтя. Такая техника не подходит для продолжительной работы, так как корпус вместе с контейнером придется все время удерживать на весу. Его объем обычно не превышает 1,5 л.

Ручные модели не имеют длинной трубки, а всасывающий носик крепится максимально близко к контейнеру. Это отличный вариант для очистки мебели, салона автомобиля или небольших поверхностей на кухне, где скапливаются крошки, корм для животных и прочий мелкий сор. Емкость имеет вместимость до 0,7 л.

Достаточно ли эффективны контейнерные пылесосы?

Люди, привыкшие за много лет использования к классическим моделям с одноразовыми или многоразовыми мешками, несколько настороженно относятся к их более современным преемниками, опасаясь, что те не будут столь же хорошо справляться со своими обязанностями.

Максим Соколов уверяет, что тип пылесборника никаким образом не влияет на работу пылесоса. Контейнер лишь упрощает уход за техникой. На эффективности сказываются совсем другие факторы:

● мощность — чем она выше, тем лучше техника будет справляться с большим объемом работ;

● разрежение — определяет силу всасывания и то, насколько тяжелый сор способен собирать пылесос;

● тип фильтрации — влияет на процесс очистки выходящего воздуха и на то, может ли снижаться производительность.

На фильтрах остановимся подробнее. Было бы не совсем корректно говорить, что какой-то определенный тип лучше или хуже, поскольку каждый из них занимает свою нишу и служит для выполнения определенных задач.

Хозяйственные пылесосы имеют выходной фильтр, который задерживает пыль. Если он забивается, то мощность падает. Поэтому нужно своевременно его очищать. Такая техника может работать как с мешком, так и без него. Например, жидкости, осколки, стружку и другой крупный мусор целесообразно собирать в контейнер, чтобы не повредить мешок. Но в случае с мелкой пылью, например, бетонной, лучше использовать одноразовый пылесборник.

Циклонные модели предназначены исключительно для домашнего применения. Они пришли на смену традиционным многоразовым мешкам. Усовершенствованная технология позволила агрегатам работать с постоянной силой всасывания независимо от наполненности контейнера. Дело в том, что пыль и сор отделяются от воздуха в контейнере за счет центробежной силы, а фильтр на выходе используется как дополнительная ступень очистки.

Техника с аквафильтром требует наполнения резервуара водой, которая задерживает пыль. При работе с таким пылесосом важно соблюдать правильное расположение корпуса — не ставить его вертикально и сильно не наклонять, чтобы избежать расплескивания жидкости. Зато это отличное решение для людей, страдающих аллергией или астмой: мельчайшие частицы пыли не попадают в воздух, и тем самым достигается очистка до 99%.

Рейтинг пылесосов с контейнером для сбора пыли

Мы попросили нашего эксперта составить рейтинг доступных и качественных контейнерных пылесосов, которые помогут добиться максимального результата при уборке.

● Kärcher DS 6 1.195-220 — классическая модель с аквафильтром емкостью 2 л, мощность 650 Вт. Предназначен для сухой уборки. Подходит для чистки ковровых и текстильных покрытий. Мощный и маневренный агрегат благодаря водяному фильтру задерживает до 99% частиц пыли, что делает его идеальным выбором для людей, страдающих аллергией. Кабель сматывается автоматически, насадки хранятся внутри корпуса, что обеспечивает более компактное хранение. Пользователи отмечают отсутствие посторонних запахов при уборке, эффективное удаление шерсти животных и бытовой пыли. Вес прибора — 7,5 кг.

● Kärcher VC 3 1.198-125 — пылесос на колесах с резервуаром на 0,9 л, мощность 700 Вт, циклонный тип. Отлично проявляет себя при уборке квартир и домов небольшой площади. HEPA-фильтр надежно удерживает пыль, не позволяя ей вновь попадать в воздух, что снижает риск возникновения аллергии. Прозрачный контейнер позволяет следить за заполненностью резервуара и своевременно опорожнять его. Емкость легко моется под проточной водой. Специальная насадка-кисть отлично подходит для содержания в чистоте мягкой мебели. Пользователям нравится низкий уровень шума при высокой мощности и простота в обслуживании.

● Black+Decker PD1820L — аккумуляторная модель циклонного типа со встроенным аккумулятором 18 В и гибким шлангом для работы в труднодоступных местах. Невероятно компактный и легкий пылесос весом всего 2,2 кг обеспечит полноценную уборку квартиры или загородного дома без привязки к месту нахождения источника питания. Благодаря прозрачным стенкам пылесборника пользователю не составит труда контролировать наполняемость резервуара. Модель хвалят за удобство использования и компактные размеры, которые сочетаются с хорошей мощностью всасывания.

● Bosch GAS 18V-1 Solo — аккумуляторный ручной пылесос с пылесборником на 0,7 л, батарея 18 В приобретается отдельно и подходит для инструментов профессиональной серии. Этот малыш весом 1,3 кг идеально подходит для поддержания чистоты в салоне автомобиля и уборки труднодоступных мест, а также крошек и мелкого сора. Оснащен удобной прорезиненной ручкой.

● Kitfort КТ-525-2 — недорогой вертикальный пылесос с резервуаром на 1,5 л, мощность 600 Вт, циклонный тип. Благодаря своей конструкции не занимает много места при хранении, его легко разместить в самых узких помещениях. Может эксплуатироваться в режиме ручного пылесоса, оснащен насадками для уборки труднодоступных мест. Вес прибора — 2 кг.

● Centek CT-2561 — вертикальный циклонный пылесос с расположенным на эргономичной ручке контейнером на 0,5 л, мощность 1000 Вт. Идеален для ежедневного поддержания чистоты в доме. Оснащен зарядной базой, которая крепится на стену практически в любом удобном месте. Вес — 2,6 кг.

● Ryobi ONE+ R18HVF-0 — универсальный аккумуляторный пылесос циклонного типа, который может из ручного трансформироваться в вертикальный за счет насадки с удлинительной трубкой. Объем контейнера 0,54 л. Легко чистится, оснащен щелевой насадкой. Отличается сниженным уровнем шума. Поставляется без аккумулятора!

Даже недорогой контейнерный пылесос будет отлично справляться с работой, если он подобран правильно под конкретные задачи, и вы соблюдаете правила эксплуатации. У многих бытовых моделей в комплекте есть сменные насадки, например, для пола, щелевая, для мебели и т.д. С такой техникой вы сможете поддерживать порядок в каждом уголке вашего дома.