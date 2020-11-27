Джонни Депп выплатит таблоиду 840 тыс. долларов по делу о домашнем насилии

Лос-Анджелес, 27 ноября. Обвиняемому в домашнем насилии актеру Джонни Деппу придется выплатить 840 тыс. долларов британскому таблоиду.

Суд отказал Деппу в апелляции по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Судья посчитал, что для обжалования у Деппа не хватает «разумных» оснований. Актеру предстоит оплатить сумму судебных издержек.

В начале ноября Депп проиграл дело против The Sun, передавал RT. Актеру пришлось обратиться в суд, поскольку издание опубликовало статью, в которой утверждало, что актер избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Суд посчитал эти заявления правдивыми.

В рамках судебного процесса состоялось 16 заседаний. В ходе них бывшие супруги озвучили немало неприятных подробностей о совместной жизни. В частности, Херд заявила о 14 случаях насилия, а Депп выдвигал встречные аналогичные обвинения. Прения сторон завершились еще 29 июля, однако на вынесение решения суду понадобилось более двух месяцев.

В следующем году пройдет разбирательство с участием бывших супругов лично. На этот раз по поводу колонки, которую актриса написала для The Washington Post в 2018 году. В тексте она заявляла, что стала жертвой насилия, а затем испытала на себе травлю. Депп требует от бывшей супруги 50 млн долларов за клевету.

На этой неделе стало известно, что Деппа в «Фантастических тварях» заменит датский актер Мадс Миккельсен, который исполнит роль Грин-де-Вальда. Деппа попросили покинуть проект из-за судебных тяжб с его бывшей супругой.