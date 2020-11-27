В бюджете Украины образовалась дыра в 3 млрд долларов

Киев, 27 ноября. В бюджете Украины не хватает не менее 3 млрд долларов из-за отсутствия международных кредитов, заявил глава минфина Сергей Марченко.

Марченко напомнил, что принятый в апреле Верховной радой бюджет Украины «предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов». Однако 3 млрд долларов Украина так и не получила.

«В частности, из-за непринятия законов вовремя и из-за решения судей», — уточнил министр финансов.

По словам Марченко, ситуация в украинской экономике складывается сложная, но пока контролируемая. Власти возлагают надежды на успешные итоги переговоров с МВФ. Тогда очередной транш страна получит до конца текущего или в начале следующего года.

В начале ноября Марченко заявлял, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства, передавал RT. Причиной этого может стать решение Конституционного суда о признании незаконными части антикоррупционных норм.

Мнение украинских политиков о нехватке средств в бюджете сильно расходятся. Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что бюджету минимум не хватает 1,4 млрд долларов. По его словам, власти пока способны платить зарплаты и пенсии, а также финансировать некоторые программы в оборонной отрасли. Однако на все остальное денег нет.

Комментируя заявление Железняка в беседе с ФАН, политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев отметил, что Украина столкнулась с проблемами наполнения бюджета сразу после 2014 года, когда новые украинские власти начали рвать политические и экономические отношения с Россией.