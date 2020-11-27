Жители Донбасса назвали «безумием Украины» запрет паспортов РФ

Кабинет министров Украины принял дополнения к постановлению №362, в котором украинская сторона отказалась признавать паспорта Российской Федерации, выданные гражданам в Ростовской области и Краснодарском крае (в основном с 2019 года, но есть и ряд пунктов с 2015 года). Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Это означает, что человек с таким паспортом не сможет пересечь госграницу Украины, поселиться в гостинице, получить государственную, банковскую, нотариальную услугу. Корреспондент ФАН в беседе с жителями Крыма, ДНР и ЛНР решил выяснить, повлияют ли на них ограничения Киева.

Для начала мы поговорили с жителями Донецка. Их реакция на действия Киева была вполне предсказуемой.

«Меня зовут Кристина, я приехала из Донецка. Сегодня узнала, что Киев принял распоряжение о том, что граждане, у которых паспорт РФ выдан в Ростове-на-Дону, Краснодаре или в этих областях, не могут пересекать границу с Украиной, так как их паспорта считаются недействительными на территории этой страны. То есть, если я сейчас в Ростове получу гражданство, причем совершенно законно, я не смогу приехать на Украину, а у меня там живет мама, которую мне очень хотелось бы навещать. Это очередное безумие со стороны Украины! Я против этого, это неправильно и неразумно по отношению к людям, у которых живут родственники на территории Украины», — рассказывает Кристина Гавриленко, которая сейчас гостит у подруги в Крыму.

«Я живу в Донецке с 1979 года. Как житель Донецка, ДНР, я считаю, что России давно уже надо прийти на Украину и навести в этом шабаше порядок — пересажать всех военных преступников во власти, и забрать эту территорию себе. Чтобы все люди с российскими паспортами и крымчане могли ездить и в Киев, и по всей Украине. Галичину не забирать», — поделилась с корреспондентом ФАН эмоциями Ирина Красильникова.

Сергей Александров (фамилия изменена) живет в городе Шахты, Ростовской области. Он занимается недвижимостью в регионе уже не первый год. От новых изменений он не ждет ничего хорошего.

«Во-первых, этот документ, который сейчас опубликован, он естественно будет иметь очень серьезные последствия для тех, кто имеет родственников на территории Украины. Обычный гражданин РФ, который, допустим, потерял паспорт в Ростове или в городе Шахты и восстановил его, теперь автоматически не сможет поехать к старой больной маме на Украину. Это очередной недружественный шаг. Но они никогда этим ничего не добьются. Да, они сейчас могут ограничить перемещение каких-то граждан России на территорию Украины. Кому-то сейчас станет неудобно. Кто-то не сможет приехать на похороны, на свадьбу, продать недвижимость. Но кроме этого, в принципе, ничего кроме негатива не несет в себе этот документ. Ничего», — считает Сергей.

Он также отмечает, что многие бывшие граждане Украины, получившие гражданство в последние годы, стремятся продать оставшуюся на территории Украины недвижимость и приобрести жилье в России. Но сейчас это будет сделать намного сложней.

В то же время, жители Краснодарского края и вовсе подняли украинский документ с распоряжением на смех.

«Украина уже всем надоела с этими непонятными законами, которые она там принимает у себя в отношении жителей вообще другой страны. Кому они нужны эти законы? Жителей Краснодарского края они вообще не интересуют и никак на нашу жизнь не влияют. Нас такие законы откровенно смешат. Я считаю, что принятие подобных распоряжений делает Украину жалкой со стороны, и выглядит это очень глупо», — не скрывает эмоций жительница станицы Старонижестеблиевская Краснодарского края Юлия Новик.

Одесситы же считают, что принятые 25 ноября Кабмином Украины дополнения к закону о непризнании российских паспортов, выданных в отдельных регионах нашей страны, лишь ускорят отток населения из страны. Такое мнение в эксклюзивном интервью ФАН высказал бывший боец «Одесской Дружины», участник движения «Антимайдан» Алексей (имя изменено).

«Такие действия со стороны украинского правительства лишний раз подчеркивают их несостоятельность, некомпетентность и русофобию. Никакого практического назначения данный документ не несет — остановить отток населения в Россию это не поможет, а наоборот, только ускорит. Я сам недавно получил российское гражданство в Крыму и ограничения меня никак не остановили. Скорее уж наоборот. К тому же, характер документа говорит о несостоятельности и технической отсталости самой Украины. Они не способны определить на въезде в страну, состоит ли данный человек в гражданстве Украины или же он родился и вырос в России. Закон будет бить по площадям и больше других пострадают как раз коренные жители Краснодара и Ростова, чьи родственники проживают на территории Украины», — пояснил Алексей.

По его словам, единственные, кому такой закон может быть на руку, это украинские националисты. Согласно их псевдонаучной теории, Кубань и Кавказ — это территория древней Украины, где их предки копали Черное Море, поэтому здесь с ними давно уже все ясно.

Ранее ФАН сообщал, что бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал о «многоходовке», которую готовит для России глава украинской делегации Леонид Кравчук в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.