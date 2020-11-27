Волочкова в «зверином» купальнике поймала радугу

Москва, 27 ноября. Бывшая балерина Анастасия Волочкова продолжила засыпать поклонников фотографиями из отпуска на Мальдивах. На этот раз она предстала в «зверином» купальнике.

Волочкова уже несколько дней отдыхает на Мальдивах вместе со своим возлюбленным, личность которого все еще остается секретом для поклонников балерины. Каждый день артистка заваливает соцсети новыми кадрами, примеряя различные купальники. На этот раз звезда вошла в океан, нарядившись в розовое бикини со «звериным» принтом.

«Я тут на Мальдивах загореть успела, обгореть немного, насладиться любовью и красотой и еще радугу поймать», — подписала она снимок.

Вскоре последовала еще пара свежих снимков. На одном из них балерине составил компанию ее возлюбленный. Как всегда, его на фото видно лишь частично.

На последнем снимке влюбленные любуются мальдивским закатом, прижавшись друг к другу. Волочкова сложила свои ноги на ноги избранника, назвав кадр: «Прекрасное переплетение».

Балерина на протяжении года хранит интригу о личности своего ухажера. Летом она с упоением говорила о предстоящей свадьбе, но торжество пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Лишь на днях она раскрыла имя своего избранника. Танцовщица опубликовала фотографию с пляжа. В кадре она сидит на песке, на котором начертано сердце с именами влюбленных — Анастасия и Олег.