Специалист Минздрава рассказала о влиянии «Спутника V» на пожилых людей

Москва, 27 ноября. Существенных побочных эффектов в ходе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях пока выявлено не было, заявили в Минздраве РФ.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике в ведомстве Оксана Драпкина высоко оценила промежуточные результаты исследований. По ее словам, нельзя делать поспешных выводов, так как испытания еще не подошли к концу. Их окончания следует ждать к середине декабря.

«Побочных эффектов значительных не наблюдалось. Эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп», — отметила специалист.

Процедуру вакцинации от коронавируса прошли более 20 тыс. москвичей. Для этого в столице были оборудованы порядка 300 медицинских пунктов, заявил мэр города Сергей Собянин.