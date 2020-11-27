У победителя шоу «Голос-7» Захарова отбирают квартиру за долги по ипотеке

Российский певец, актер и победитель шоу «Голос-7» Петр Захаров не смог платить за квартиру, из-за чего банк подал на него в суд. Об этом он сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей.

В феврале этого года певец взял большую сумму денег у банка на покупку трехкомнатной квартиры, но карантин сбил все его планы. В итоге музыкант остался без дохода. Он смог оплатить только два месяца.

«После победы в шоу «Голос» пошли хорошие концерты, хорошие заказы. Я наконец-то думал, что смогу взять в ипотеку «трешку» и начинать организовывать семью, но я не подошел под эту программу. Я сейчас не могу выплачивать ипотеку, она серьезная, концертов нет, доходов нет. Банк это знает. Я предоставил документальное подтверждение того, что у меня доходов нет. Их это не интересует. Вот что они говорят: «Берите в долг у друзей!» — пожаловался Петр.

Банк прислал Захарову повестку в суд, где требует от ответчика реализовать квартиру не по рыночной цене в 19 млн рублей, а всего за 13 млн.

«Стоимость квартиры составляет почти 20 млн рублей. 15,5 млн — это кредит. Кроме того, что они отберут у меня квартиру, в которую у меня вложен первоначальный взнос 4 млн и еще около 2 млн в черновой ремонт, я буду должен еще 1,5 млн банку! Плюс еще юристу за ведение моего суда 10% от дела. Если иск составляет 15,5 млн, то соответственно 1,5 млн я должен юристу», — подсчитал музыкант.

Артист будет пытаться отстаивать свои права и добиваться приемлемого решения суда. Не менее тяжелым испытанием в этом году музыкант назвал отсутствие выступлений.

«Для артистов этот год был экстремально сложный. За это время я понял, что ничем другим, кроме музыки, я не смогу долго и серьезно заниматься. Несмотря на то, что многое у меня получалось, это все остается на уровне хобби. При необходимости я могу заняться чем-то другим. Но только при условии, что я буду отдавать себе отчет, что это временно, что это экстремальная ситуация, чтобы прокормить себя», — резюмировал Петр.

Ранее юмористка Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты первой необходимости. Она заявила, что большинство зрителей не подозревают о трудностях, с которыми артистам пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.