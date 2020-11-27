Полуголая Вера Брежнева облачилась в прозрачную одежду

Москва, 27 ноября. Певица Вера Брежнева показала кадры провокационной фотосессии, представ перед поклонниками в прозрачной одежде.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков из новой фотосессии, взбудоражив подписчиков. На кадрах певица облачилась в полностью прозрачную накидку. Интимные части тела прикрывает легкий бежевый боди, создающий иллюзию обнаженного тела.

Брежнева в чувственных позах расположилась на прозрачном надувном кресле. Ее волосы уложены с «мокрым эффектом», образ дополняет нежный макияж в нюдовых тонах. В подписи к фотографиям Брежнева призвала всех отдаваться своему делу с удовольствием.

«Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед. Но это не повод этого не делать. И если уже делать — то с удовольствием!» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от откровенных кадров, засыпав певицу комплиментами. Подписчики назвали певицу «бесподобной космической бомбой» и «богиней», дополняя комментарии бесконечными смайликами «огонь».

Но не обошлось и без критики. Некоторые посчитали, что певица стала выкладывать слишком откровенные фото.

«Красиво. Но как муж это позволяет», — поинтересовался один из пользователей.

«Только не идите дальше в своих фотоэкспериментах, пожалуйста! Уже на грани», — добавила фанатка.

«Как будто в надутую перчатку засосало», — раскритиковала снимки еще одна поклонница.

Фотосессия была частью промоакции, приуроченной к выходу нового клипа Брежневой на песню Sestra. В ролике артистка меняет один провокационный наряд на другой, а где-то появляется обнаженной, демонстрируя сексуальные изгибы своего стройного тела. Поклонники пришли в восторг от клипа, оставив огромное количество комплиментов в Сети.