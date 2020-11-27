Жорин намекнул на свадьбу Петросяна и Брухуновой

Москва, 27 ноября. Российский юморист Евгений Петросян открыто признается в отношениях с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Однако о свадьбе пара молчит.

Звездный адвокат Сергей Жорин подогрел интерес общественности к личной жизни Петросяна. Он намекнул поклонникам на возможное изменение его семейного статуса. Соответствующий снимок адвокат опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии Жорин запечатлен в компании Петросяна. Юморист одет в деловой клетчатый костюм, длинное пальто и шляпу. Снимок сделан в холле какого-то здания. Под фотографией адвокат предложил подписчикам найти «деликатную деталь».

«Джентльмены. Евгений Ваганович бодр, свеж и элегантен в любое время года. Но самые внимательные подписчики заметят одну деликатную деталь! Какую?» — поинтересовался Жорин.

Внимательные фанаты быстро заметили особенность в образе Петросяна. Внимание пользователей привлекло обручальное кольцо на пальце 75-летнего артиста. Однако были и другие догадки. Некоторые увидели велосипед позади юмориста и предположили, что он принадлежит ему.

Петросян не так давно развелся со своей коллегой Еленой Степаненко. После громкого развода юмориста стали замечать в компании молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, однако уже скоро представила новорожденного сына.

Петросян и Брухунова выбрали для сына имя Ваган. Молодая мама публикует снимки малыша на своей странице в Instagram. Однако все фотографии сделаны таким образом, чтобы зрители не смогли увидеть черты лица ребенка. В начале ноября Брухунова решила ответить на вопросы подписчиков и рассказала, на кого похож ее сын.