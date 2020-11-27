Косметолог рассказала об опасности цветных защитных масок

Москва, 27 ноября. Разноцветные защитные маски могут стать причиной кожных раздражений, сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова.

Цветные маски могут нанести вред здоровью кожи, если выполнены из синтетики, окрашенной химическим способом. Морозова предупредила, что в случае долгого использования цветных масок может развиться дерматоз. Особо опасными косметолог считает маски черного цвета, поскольку в их состав входит сильный аллергенный краситель, передает «Царьград».

Врач напомнила о необходимости регулярных стирок тканевых защитных изделий. Морозова посоветовала тщательно проверять качество продукции и обращать внимание на производителя. Особенно это важно, когда вопрос касается детей.

«Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия», — сказала Морозова.

Самым лучшим и безопасным выбором является простая одноразовая медицинская маска, которую необходимо регулярно менять, резюмировала врач.

ФАН сообщал, что доктор медицинских наук Виктор Романенко указал на необходимость соблюдения масочного режима. Профессор подчеркнул, что предписанные меры предосторожности должны соблюдать даже переболевшие COVID-19 граждане.