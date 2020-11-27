Лидеры России и Армении провели переговоры по ситуации в Карабахе

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян за час дважды провели телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

Стороны обсудили вопросы касательно населенных пунктов на территории Лачинского коридора, поисков пропавших без вести и розыскных мероприятий в зоне карабахского конфликта. Также политики затронули тему обмена пленными и телами погибших между силами Армении и Азербайджана.

«Обсуждались вопросы, связанные с <...> размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе», — написал Пашинян в своем Facebook.

Подобные переговоры в последнее время проходят регулярно. Однако не всегда лидеры стран сообщают о них, исходя из их характера и частоты, отметил премьер-министр республики.

Недавно вооруженные силы Армении и Азербайджана приступили к процессу демаркации границы в карабахской республике. В процедуре также задействованы российские военные.