Восемь человек пострадали при взрыве газа в Казахстане

Алма-Ата, 27 ноября. Восемь человек, из которых трое — дети, пострадали при взрыве баллона с газом под Алма-Атой. Частный дом оказался полностью разрушен.

Инцидент произошел около 20:00 (23:00 по московскому времени) в четверг в Талдыкоргане (Алма-Атинская область). По данным МЧС Казахстана, из-за взрыва оказался разрушен частный дом. Различные травмы получили восемь человек, трое из которых — дети. Всех их уже госпитализировали, передает RT.

По предварительным данным, причиной взрыва стало «неосторожное обращение с бытовым газовым баллоном» — он стоял рядом с электропечкой. На место ЧП выезжали восемь карет скорой помощи и 26 спасателей, полицейские и сотрудники газовой службы.

Похожий случай произошел в Казахстане в столичном кафе 21 ноября — взорвался один из газовых баллонов. От ударной волны обрушилась крыша над помещением кухни. Получившую тяжелые травмы женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось.