Потенциальный трубоукладчик Nord Stream 2 покинул немецкий порт Мукран

Берлин, 27 ноября. Потенциальный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» покинуло немецкий порт Мукран, служащий логистической базой проекта.

Спустя месяц стоянки судно взяло курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала о перемещениях и местоположении судов в реальном времени MarineTraffic. Согласно общедоступной информации, трубоукладчик отшвартовался в четверг вечером. Ожидается, что 28 ноября «Академик Черский» прибудет в российский порт.

Два российских судна продолжают находиться в порту Германии. Одно из них — «Умка» — предназначено для доставки труб с берега для строительства газопровода. Второе судно многоцелевого назначения «Финвал». Оба зашли в Мукран в конце октября вместе с «Академиком Черским».

Компания DNV GL ранее отказалась заниматься сертификацией «Северного потока — 2». Руководство приняло такое решение из-за угроз со стороны США.