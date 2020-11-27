Более миллиона россиян лишены возможности оформить льготную ипотеку

Жители 809 городов России не смогут воспользоваться льготной ипотекой под 6,5%, поскольку программы рассчитаны на новостройки, а в этих городах их не возводят. Об этом заявило Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).

Специалисты Общенародного фронта (ОНФ) и РАСК собрали и проанализировали информацию по 1117 городам России и представили информацию на пресс-конференции, передает корреспондент ФАН.

«Весь объем строительства приходится на 308 городов. В оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками не строится ни одного квадратного метра жилья», — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

По словам руководителя тематической площадки Елены Цунаевой, в 665 городах обеспеченность граждан жильем ниже, чем в остальных городах страны.

«Из них в 511 городах жилье вообще не строится. Это значит, что жители этих городов не могут улучшить свои условия проживания за счет нового жилья и воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования», — пояснила эксперт.

В ОНФ выяснили, что жилищное строительство в России ведется неравномерно и сконцентрировано в крупных агломерациях. При этом за последний год объем жилищного строительства сократился со 116 млн квадратных метров до 99 млн квадратных метров.

«Основное снижение произошло еще до активной фазы пандемии. Порядка 60% строящегося жилья будет сдано либо в текущем году, либо в конце следующего. Очевидно, что данные объемы нужно заместить новыми проектами», — добавил Алексеенко.

Эксперты считают, что строительство в регионах должно активизироваться.

«В 2022 году нужно выйти на темпы строительства 120–125 миллионов квадратных метров, то есть нарастить темпы текущего строительства в полтора раза. В 17 регионах нужно увеличить объем строительства до уровня более одного миллиона квадратного метра», — сказал Алексеенко.

В РАСК считают, что только увеличение объемов строительства в регионах позволит выполнить «Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года». Процесс урбанизации, по словам экспертов, привел к тому, что 94% строительных проектов реализуется в городах.