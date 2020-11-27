Диего Марадону похоронили на кладбище рядом с родителями

Буэнос-Айрес, 27 ноября. Экс-игрока «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадону похоронили на частном кладбище, где покоятся его родители.

Похороны легендарного футболиста прошли в узком семейной кругу. Его прах предали земле на кладбище «Белья виста», которое находится в 35 км от столицы Аргентины.

Церемония прощания с Диего Марадоной завершилась накануне в президентском дворце Каса Росада. Недалеко от здания произошло столкновение между фанатами и сотрудниками правоохранительных органов. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы оттеснить участников беспорядков.