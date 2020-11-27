Полиция применила резиновые пули против фанатов Марадоны в Аргентине

Буэнос-Айрес, 27 ноября. В столице Аргентины вспыхнули беспорядки после гражданской панихиды по легендарному футболисту Диего Марадоне.

Фанаты бывшего игрока сборной Аргентины столкнулись с полицией на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо в центре Буэнос-Айреса. Проспект ведет к площади, где проходила церемония прощания с футболистом. Правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков.

Несколько человек были задержаны. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Марадона скончался на 61-м году жизни в своем доме 25 ноября. За несколько недель до этого чемпион мира 1986 года был выписан из больницы. После смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур, передавал «Царьград». По некоторым данным, экс-нападающий «Наполи» и «Барселоны» написал письмо членам семьи перед смертью. Он попросил, чтобы его тело было сохранено в «течение многих лет». В ближайшее время завещание будет передано родственникам футболиста.