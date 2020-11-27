РФПИ: десятки стран заинтересованы в российской вакцине от коронавируса

Москва, 27 ноября. Десятки стран уже выразили свою заинтересованность в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». На это указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Подробный план по доставке доз препарата иностранным партнерам будет готов примерно через месяц. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже обратился в Европейскую медицинскую ассоциацию по вопросу одобрения «Спутника V». Москва надеется в ближайшем будущем запустить производство вакцины в Германии.

Все разработки отечественных ученых, созданные для лечения COVID-19, отличаются эффективностью и безопасностью. На протяжении всех испытаний препарата изъянов выявлено не было, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на это, она призвала соотечественников отказаться от поездок за границу и предостерегла от несоблюдения мер полной профилактики.

Московские врачи за сутки зафиксировали 77 новых случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Всего в России с начала пандемии заразились более 2,1 млн человек.