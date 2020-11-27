Дрожжина присвоила себе звание заслуженной артистки и проректора вуза

Москва, 27 ноября. Актриса Наталья Дрожжина врала о своей работе в Университете МВД России и самовольно присвоила себе звание заслуженной артистки.

Сотрудники правоохранительных органов и СМИ продолжают выяснять детали конфликта Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина с семьей покойного артиста Алексея Баталова. Вдова обвиняет супругов в обмане, присвоении недвижимости и денег актера.

Однако теперь раскрылась еще одна ложь Дрожжиной. Актриса часто утверждала, что работает проректором при Университете МВД России. Но только в учебном заведении не подтверждают эту информацию.

Одна из сотрудниц вуза рассказала, что в университете часто проходят концерты с участием звезд. Руководство учебного заведения пригласило на один из творческих вечеров Дрожжину и ее супруга. После этого актриса стала частым посетителем вуза.

«После этого она стала постоянно появляться на всех мероприятиях вместе с мужем. Причем никто не понимал, зачем ее зовут. Но она никаких постов в университете не занимает. Это подтвердят все преподаватели», — заявила она в эфире «Пусть говорят».

Во время программы было установлено, что Дрожжина не имеет звания заслуженной артистки России. Кандидаты на получение этого звания утверждаются президентом РФ. Однако указ о награждении Дрожжиной подписан не был.

Вдова Баталова призналась, что была шокирована словами свидетелей. Как сказала Гитана Аркадьевна, она не ожидала, что люди способны на такую ложь.

«Мы сами доверились этой паре только из-за того, что они говорили будто имеют отношение к Никите Михалкову. Если бы фамилия Никиты Сергеевича не прозвучала, мы бы никогда не впустили их в дом», — заявила вдова актера.

Следователи провели обыски в квартире Дрожжиной и Цивина. В их доме были найдены сотни документов из архива скончавшегося Баталова.