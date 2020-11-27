Проценко назвал крайне опасную особенность COVID-19

Москва, 27 ноября. Большая часть пациентов с COVID-19 умирает от инфекций, устойчивых к антибиотикам, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Анализируя летальные случаи пациентов с коронавирусом в Коммунарке, врачи пришли к выводу, что треть пациентов умирает в первые 72 часа после госпитализации, остальные — в более поздние сроки. Особенностью второго случая является то, что причиной смерти чаще всего становится сепсис, устойчивый к антибиотикам.

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — сообщил Проценко.

Он отметил, что больница в Коммунарке открылась только в марте, и в помещениях не должно быть внутрибольничных штаммов. Но за минувшие месяцы во всех отделениях реанимации появились «и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие». Это стало возможным из-за перевода пациентов из других стационаров.

«Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», — подчеркнул главврач.

Пандемия вывела проблему появления устойчивых к антибиотикам вирусов на новый виток. Эксперты подчеркивают, что данная проблема приобрела «угрожающие размеры» из-за бесконтрольного применения антибиотиков во время пандемии.

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение почти 900 пациентов, передавал RT. По данным на 25 ноября, к аппаратам ИВЛ был подключен 51 пациент, 229 находятся в реанимации.