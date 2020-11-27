Врачи назвали отличие инфаркта от признаков панических атак

Лондон, 27 ноября. Инфаркт и панические атаки могут иметь общие симптомы. Врачи Национальной службы здравоохранения Британии назвали различия этих состояний.

Паническая атака не опасна для здоровья, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Последний может привести к летальному исходу. Общим симптомом этих заболеваний является чувство непреодолимого страха. При панической атаке и инфаркте человек может испытывать тошноту, одышку и боли в груди.

Отличить инфаркт можно по боли, которая отдает в левую руку, шею, челюсть, спину и живот. При сердечном приступе часто возникает рвота, начинается кашель и обильное потоотделение.

Паническая атака сопровождается ознобом, учащенным биением сердца, покалыванием в ногах и руках, а также чувством удушья и сухостью во рту. Человек испытает большой страх в таком состоянии, однако большой опасности для здоровья оно не представляет.

Одной из причин инфаркта могут стать закупоренные артерии. ФАН рассказывал, какой простой продукт поможет избежать этого состояния.