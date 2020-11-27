Акция в поддержку Дзюбы может стоить главе «Победы» работы

Москва, 27 ноября. Росавиация усмотрела нарушения в действиях пилотов «Победы», «начертивших» фаллос в небе в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

Капитан пассажирского лайнера российского лоукостера «Победа» 11 ноября решил поддержать футболиста Артема Дзюбу после публикации интимного видео и нарисовал следом радара в небе фаллический символ. Борт совершал рейс из Москвы в Екатеринбург, на борту самолета находились 102 пассажира.

Как сообщил ФАН источник в ведомстве, в Росавиации в рамках внутреннего расследования квалифицировали произошедшее как авиаинцидент. В некоторых СМИ появилась информация, что пилоты якобы действовали по указке.

Источник ФАН подтвердил, что руководство авиакомпании было в курсе «акции». Не исключено, что они и просили пилотов сотворить «небесный фаллос». Но никаких координат пилотам никто не передавал. Собеседник агентства подчеркнул, что руководство компании не могло давать пилотам какие-либо «точки», поскольку «не распоряжается воздушным пространством».

Источник также опроверг обвинение в том, что акция пилотов «Победы» могла быть опасной для пассажиров самолета.

По данным СМИ, гендиректор «Победы» Андрей Калмыков не согласен с выводами Росавиации. По его словам, это просто был способ поддержать затравленного футболиста «Зенита». Ведомство же считает иначе и рекомендовало «Аэрофлоту» дать оценку действиям Калмыкова и оценить его соответствие занимаемой должности.

Дзюба оказался в центре скандала из-за слитого в Сеть видео, на котором футболист национальной сборной занимается самоудовлетворением. Многие спортсмены, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса вступились за футболиста. Однако для самого Дзюбы инцидент может отразиться не только на карьере, но и на личной жизни. По некоторым данным, после публикации ролика супруга футболиста хочет с ним развестись.