ЦПВС сообщил о 29 обстрелах террористов в Идлибской зоне деэскалации

Москва, 27 ноября. Запрещенная в России террористическая организация «Джабхат-Ан-Нусра» совершила 29 обстрелов в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Таким образом, боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня в регионе. Со стороны территории, которая находится под контролем Турции, обстрелы не совершались. Об этом рассказал замглавы ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

Военные из России провели гуманитарную акцию в Сарабиуне и раздали местным жителям 880 наборов с продовольствием. Общий вес продуктов составил 3,4 тонны.

Еще одна гуманитарная акция прошла в сирийской провинции Хасака. Российские военные выдали мирным гражданам 440 продовольственных наборов общим весом 2,6 тонны.