Ритуальщики из Буэнос-Айреса сфотографировались с трупом Марадоны

Буэнос-Айрес, 27 ноября. Скандал из-за поступка работников ритуальной службы произошел в Аргентине. Они решили сделать памятную фотографию с трупом Диего Марадоны.

Фотографии сотрудников похоронного бюро рядом с гробом появились в Сети. Несколько человек решили встать рядом с телом легендарного футболиста и сделать снимок на память, подняв вверх пальцы. Фотографии тут же спровоцировали скандал. Один из ритуальщиков был уволен, а представители компании принесли извинения членам семьи Марадоны. Они заявили, что не видят оправданий произошедшему, пишет RT.