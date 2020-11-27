Калининградский стрелок хотел вернуть бывшую жену

Калининград, 26 ноября. Убийца своей бывшей супруги приехал в Калининград из Кемерова и хотел воссоединиться с семьей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал ФАН подробности произошедшей вечером в четверг трагедии в Калининграде, где 37-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Выяснилось, что семья давно переехала в Калининград из Кемерово. Мужчина появился в городе только месяц назад. По предварительным данным, он хотел вернуть бывшую жену.

Жители улицы Чернышевского, где произошла трагедия, в беседе с ФАН ранее также подтвердили, что не были знакомы ни с погибшей, ни с ее предполагаемым убийцей. Соседи мужчину раньше в подъезде не видели. Школьницы, ставшие очевидцами произошедшего, уточняли, что убитые лежали в квартире в домашней одежде, женщина была босиком. Никто с ними ранее знаком не был.