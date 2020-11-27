Армения и Азербайджан начали демаркацию границы в Карабахе

Ереван, 26 ноября. Армения и Азербайджан при участии российских специалистов начали демаркацию границы в Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Накануне армянские подразделения были выведены из Карвачарского района, который перешел к Азербайджану. Таким образом, вместо прежней границы Армении с НКР образовалась граница между Арменией и Азербайджаном.

В четверг при участии российских, армянских и азербайджанских военных начались демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS). Часть демаркационных работ проводится на участке Соткского рудника, который был в составе Карвачарского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Полная «точная» демаркация чрезвычайно важна для исключения споров по поводу принадлежности той или иной части границы, а также возможных дальнейших провокаций. Добавим, что в результате демаркации ВС Армении и Азербайджана разместят свои военные базы и несут боевое дежурство в указанных границах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В четверг сообщалось, что парламент Армении отказался отменить военное положение, введенное в стране. Депутаты правящей фракции «Мой шаг» обосновали такое решение тем, что после трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче территорий Азербайджану Армения получает 520 км границ с Азербайджаном, возникает необходимость обеспечения безопасности, пишет RT.