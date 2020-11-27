Полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении банка в Вологде

Вологда, 27 ноября. Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в совершении вооруженного ограбления отделения одного из городских банков, передает МВД.

Согласно версии следствия, злоумышленники ворвались в офис и связали одну из сотрудниц. После чего достали нож и приставили его к второй служащей, которая под угрозой смерти провела грабителей в служебное помещение, где находился сейф. Женщина предоставила им доступ к деньгам. Вскоре преступники скрылись.

«Злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину... заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф», — сообщили в ведомстве.

В рамках следственных мероприятий полиция задержала предполагаемых грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Псевдовооруженное ограбление ранее произошло в Санкт-Петербурге. Местный житель, вооружившись игрушечным пистолетом, украл из микрокредитной организации 4 тыс. рублей.