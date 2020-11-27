Очевидцы рассказали ФАН подробности стрельбы в Калининграде

Калининград, 26 ноября. Очевидцы рассказали ФАН подробности произошедшей в Калининграде трагедии: мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой.

Девушки рассказали, что услышали шесть-семь выстрелов, однако не придали этому значения, поскольку решили, что кто-то запускает фейерверки или петарды. Это в их районе случается довольно часто.

«Потом минут через 30-40 мы услышали еще два выстрела. Но решили, что тоже фейерверки. Потом увидели мигалки, но подумали, что ничего серьезного», — рассказывает одна из школьниц.

Одноклассник одной из школьниц проживает во втором подъезде, где и произошла трагедия. Он рассказал, что погибшие — «это какие-то непонятные люди», никто с ними знаком не был. И убитая женщина, и ее убийца были в домашней одежде, женщина лежала на полу босиком. При мужчине полицейские нашли документы.

Ранее еще один очевидец также сообщил ФАН, что соседи не были знакомы со стрелком и не видели его раньше в подъезде. По некоторым данным, он приехал в Калининград из города Кемерово.

Трагедия произошла в доме на улице Чернышевского, недалеко от перекрестка с Каштановой аллеей. По данным Следственного комитета РФ, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

ФАН публиковал видео с места стрельбы. На записях, сделанными очевидцами, видно, что дом на улице Чернышевской полностью оцеплен, рядом с местом преступления находятся машины полиции и Следственного комитета РФ.