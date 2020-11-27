COVID-19 стал причиной выпадения зубов у части пациентов

Вашингтон, 26 ноября. Коронавирусная инфекция может привести к осложнению заболеваний десен и даже выпадению зубов. Об этом сообщают журналисты The New York Times.

Переболевшие коронавирусом пациенты рассказывают, что после инфекции у них выпали зубы. Другие сообщали об усилении чувствительности десен и потемнении зубной эмали. Эксперты полагают, что на фоне инфекции у пациентов могут обостриться существующие проблемы с зубами.

Уильям Ли, президент Фонда ангиогенеза, уточнил, что коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но также и нервные окончания. Это приводит к повреждению кровеносных сосудов в деснах.

Неделей ранее сообщалось, что перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты в сообществе Survivor Corps делятся своими историями. И в частности рассказывают, что после выздоровления у них начали выпадать зубы и болели десны, что для некоторых было нетипично.