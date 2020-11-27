Рождество советуют провести без объятий с родственниками

Лондон, 26 ноября. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти посоветовал британцам в Рождество не обниматься и не целоваться с родными и близкими.

Британские власти опасаются, что после рождественских праздников в стране вновь начнет расти число случаев заражения COVID-19.

«Хотел бы я, чтобы люди на Рождество встретились семьями? Безусловно, да, поскольку это во многом семейный праздник. Но я бы не стал советовать людям обнимать и целовать своих возрастных родственников. Это не станет нарушением правил, вы можете поступать так, но это будет неразумно, поскольку вы можете являться носителем вируса», — заявил журналистам Уитти.

На этой неделе стало известно, что британские власти с 23 по 27 декабря смягчают ограничительные меры. На праздники живущим раздельно семьям можно будет провести время вместе. По данным на 26 ноября, в Британии с начала пандемии от COVID-19 скончались более 56 тыс. человек. Это самый высокий показатель в Европе, пишет RT.