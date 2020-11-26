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Ливийское СМИ назвало возможную дату продолжения политических переговоров

Ливийское СМИ назвало возможную дату продолжения политических переговоров

Триполи, 26 ноября. Согласно сообщению канала «218» со ссылкой на собственные источники, есть вероятность проведения нового саммита в Египте 4 декабря.

Вероятная сессия предполагается для продолжения поиска консенсуса по нерешенным вопросам, особенно в отношении механизмов выбора главы Президентского совета, а также премьер-министра и их полномочий.

Второй раунд онлайн-форума политического диалога под эгидой Миссии Организации Объединенных Наций (МООНПЛ) по поддержке в Ливии завершился 26 ноября. В конце онлайн-конференции Миссии Стефани Уильямс в ответ на беспокойство участников форума в связи с прозрачностью голосования заявила, что миссия представит практическое решение, и напомнила политикам североафриканского государства об ухудшении условий жизни ливийцев.

Ливийское СМИ назвало возможную дату продолжения политических переговоров

Уильямс в беседе с ливийцами напомнила, что их страна страдает от ухудшения «уровня жизни» в сочетании с «отсутствием услуг, экономическим спадом, серьезным банковским кризисом и разделением в суверенных и финансовых учреждениях».

Напомним, во время первого раунда политических переговоров по Ливии были зарегистрированы факты попыток подкупа и шантажа депутатов. Соответствующая информация была передана в Совет безопасности ООН. Исполняющую обязанность главы МООНПЛ Стефани Уильямс также обвиняли в лоббировании интересов «Братьев-мусульман».

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