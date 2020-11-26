Ливийское СМИ назвало возможную дату продолжения политических переговоров

Триполи, 26 ноября. Согласно сообщению канала «218» со ссылкой на собственные источники, есть вероятность проведения нового саммита в Египте 4 декабря.

Вероятная сессия предполагается для продолжения поиска консенсуса по нерешенным вопросам, особенно в отношении механизмов выбора главы Президентского совета, а также премьер-министра и их полномочий.

Второй раунд онлайн-форума политического диалога под эгидой Миссии Организации Объединенных Наций (МООНПЛ) по поддержке в Ливии завершился 26 ноября. В конце онлайн-конференции Миссии Стефани Уильямс в ответ на беспокойство участников форума в связи с прозрачностью голосования заявила, что миссия представит практическое решение, и напомнила политикам североафриканского государства об ухудшении условий жизни ливийцев.

Уильямс в беседе с ливийцами напомнила, что их страна страдает от ухудшения «уровня жизни» в сочетании с «отсутствием услуг, экономическим спадом, серьезным банковским кризисом и разделением в суверенных и финансовых учреждениях».

Напомним, во время первого раунда политических переговоров по Ливии были зарегистрированы факты попыток подкупа и шантажа депутатов. Соответствующая информация была передана в Совет безопасности ООН. Исполняющую обязанность главы МООНПЛ Стефани Уильямс также обвиняли в лоббировании интересов «Братьев-мусульман».