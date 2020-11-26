Глава МИД Греции призвал ЕС ввести санкции против Турции

Европейский союз просят ограничить действия Турции в Восточном Средиземноморье. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас считает, что Анкара наносит серьезный вред региону.

Турция нарушает международное право

Напряженность между двумя государствами усилилась после того, как Анкара начала поиски газа и нефти в спорных водах. Афины просили Турцию воздержаться от односторонней разведки углеводородов у берегов Греции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал эти претензии, что сделало любые переговоры о делимитации морских границ еще более проблематичными.

Никос Дендиас заявил, что ЕС обязан вмешаться и определить границы, где заканчиваются полномочия турецких властей. В противном случае соседние страны придут к выводу, что они могут действовать безнаказанно на спорных территориях, в частности, воровать природные богатства.

«У Турции сложится впечатление, что она может продолжать свое нынешнее поведение без каких-либо ограничений», — заявил министр.

Глава МИД Греции добавил:

«Если турецкие власти не хотят выполнять условия, установленные международным правом, то Европейский союз обязан действовать решительно и ввести санкции в отношении республики».

Оружейное эмбарго

Никос Дендиас также обратился к европейским партнерам, включая Германию, с просьбой прекратить продажу оружия Анкаре. ФРГ является одним из крупных поставщиков оружия и тяжелой техники для армии Турции.

Глава МИД Греции опасается, что Эрдоган может использовать его для давления на Афины. Согласно правилам Европейского союза, все страны-участницы обязаны оказывать помощь в случае вооруженной агрессии извне.

Редакция Федерального агентства новостей уже сообщала, что Европейский союз рассматривает возможность ввести эмбарго на поставки оружия Турции. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что Брюссель устал от агрессивных действий Анкары в Восточном Средиземноморье, а также от игнорирования международного права в Ливии и других странах.