Калининград, 26 ноября. ФАН публикует видео с места стрельбы в Калининграде, где местный житель убил свою жену, а после покончил жизнь самоубийством.

На записях, сделанными очевидцами, видно, что дом на улице Чернышевской, в котором произошла трагедия, полностью оцеплен.

Рядом с местом преступления находятся машины полиции и Следственного комитета РФ. Возле подъезда стоят полицейские.

Как сообщает пресс-служба калининградского управления СК РФ, по предварительным данным, 37-летний мужчина застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие было обнаружено на месте преступления. Сейчас следователи проводят по данному факту проверку. На месте также работают криминалисты СК РФ.

Очевидец сообщил ранее ФАН, что во время инцидента находился недалеко от места преступления. Соседи не были знакомы с мужчиной, устроившим стрельбу, и не видели его раньше.