СМИ: Марадона попросил забальзамировать свое тело после смерти

Буэнос-Айрес, 26 ноября. Аргентинский футболист Диего Марадона написал завещание, в котором попросил забальзамировать свое тело после смерти.

По информации СМИ, экс-нападающий «Наполи» и «Барселоны» написал письмо членам семьи перед смертью. Он попросил, чтобы его тело было сохранено в «течение многих лет». В ближайшее время завещание будет передано родственникам футболиста.

В Буэнос-Айресе ранее начались беспорядки во время церемонии прощания с Марадоной. Из-за этого было принято решение вынести гроб с телом спортсмена из президентского дворца.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Новость о его смерти стала настоящим шоком для мирового футбольного сообщества.