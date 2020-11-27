СМИ: гроб с телом Марадоны вынесли из президентского дворца в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 26 ноября. Гроб с телом аргентинского нападающего Диего Марадоны был вынесен из президентского дворца из-за беспорядков.

Беспорядки в центре столицы Аргентины начались во время церемонии прощания с Марадоной. По этой причине было решено вынести гроб с телом футболиста из президентского дворца. Рядом со зданием произошло столкновение фанатов с полицией.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По словам врачей, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Болельщики «Наполи» накануне вышли на улицы, чтобы проститься с легендарным нападающим. С неаполитанским клубом Марадона дважды выиграл чемпионат Италии, Кубок, Суперкубок и Кубок УЕФА.