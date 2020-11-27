Президент Молдавии продолжит добиваться вывода ВС РФ из Приднестровья

Кишинев, 26 ноября. Власти Молдавии продолжат реализацию необходимых действий для вывода военного контингента РФ из Приднестровья. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) дислоцируется на территории непризнанного Приднестровья. Около тысячи отечественных военных задействованы в миротворческой миссии: они охраняют склады боеприпасов в Колбасне.

Накануне глава МИД Молдавии и министр европейской интеграции Аурелиу Чокой признал легитимность работы российских военных. При этом власти республики ведут активные переговоры с Москвой относительно вывода войск РФ, отметил политик.

«Все наши правительства имели такую точку зрения — эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены», — подчеркнула Санду.

Накануне лидер страны похвасталась собственным умением вести внешнюю политику. По ее словам, за последние две недели политика «выбралась из комы».