Житель Калининграда раскрыл детали зверского убийства из охотничьего ружья

Калининград, 26 ноября. Свидетель убийства в одном из домов в Калининграде поделился новой информацией по поводу преступления.

Очевидец сообщил, что во время инцидента находился недалеко от места преступления. По его словам, соседи ранее не видели мужчину, который совершил стрельбу, сообщил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Убийство в одном из домов на улице Чернышевского произошло в Калининграде. Мужчина выстрелил в свою жену из охотничьего ружья на глазах у детей, после чего покончил с собой. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.