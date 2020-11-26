Закон о приватизации во Владимирской области не прошел проверку на коррупцию

Владимир, 26 ноября. Заксобранию Владимирской области придется пересмотреть принятый закон о приватизации. Прокуроры нашли в документе коррупциогенные факторы, сообщили ФАН в пресс-службе областной администрации.

Согласно законодательству региона, полномочия губернатора и Заксобрания в сфере приватизации госимущества разграничены. Однако 23 ноября, как сообщили в пресс-службе, областные депутаты внесли поправки в областной закон о приватизации. При этом они не стали учитывать предложения специальной рабочей группы и не согласовали текст законопроекта с органами исполнительной власти.

«Даже с поправками документ содержит много неопределенностей, создающих почву для нарушений законодательства и коррупционных правонарушений», — подчеркивается в сообщении городской администрации.

Областная администрация в ответ обратилась в прокуратуру, требуя провести антикоррупционную экспертизу закона. Проверка показала, что в законопроекте действительно есть «коррупциогенные факторы». Замечания были направлены в областную администрацию и Заксобрание.